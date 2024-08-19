Власти Германии сосредоточили свое расследование диверсии на газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках. Об этом пишет The Guardian.

«Немецкая полиция и прокуратура постоянно сосредотачивала свое расследование на высокопоставленных украинских чиновниках», — говорится в тексте.

Отмечается, что это вызвало неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия в Украину.

До этого американская газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года.

Ранее Лавров призвал ФРГ ответить на вопросы о взрывах на «Севпотоках».