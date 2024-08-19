Лавров оценил возможность начала переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал невозможной организацию мирных переговоров с Украиной после ее нападения на Курскую область. Глава внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого появился в Telegram-канале последнего.

Дипломат обратил внимание, что российский президент Владимир Путин четко обозначил свою позицию по диалогу Москвы и Киева.

«После того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — подчеркнул Лавров.

Он назвал невозможным возобновление диалога РФ и Украины на данном этапе, а также опроверг сообщения о контактах с другими странами для установления переговорного процесса. По словам министра, появление подобной информации в СМИ связано с проведением конференции в Швейцарии в июне 2024 года.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства, подходы участников данного саммита к решению проблемы основаны на так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Этот вариант урегулирования неприемлем для Москвы, резюмировал он.

Ранее помощник Путина объяснил, от чего зависит начало переговоров Москвы и Киева.