Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Его слова передает БелТА.

Глава государства признался, что конфликт между Киевом и Москвой является для него глубоко личным. Он назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских «оголтелых политиков-националистов».

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что с приходом нынешнего президента Украины к власти у Киева была возможность избежать конфликта.

Накануне Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия», в котором призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. По словам политика, Украина «фактически денацифицирована», а желание Киева «повысить ставки» может закончиться плохо. Белорусский лидер также объяснил, почему республика поддерживает РФ, и пожаловался на обострение ситуации на границе с Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что начал курскую операцию из-за решения Запада.