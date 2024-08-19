Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что начал курскую операцию из-за решения Запада

Президент Украины Зеленский обвинил Запад в задержках поставок оружия

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области. Его слова приводит RT.

Украинский лидер также обвинил Запад в задержках поставок оружия, а нападение на курское приграничье назвал «активной превентивной защитой».

Накануне Зеленский подтвердил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники утверждала, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории РФ и пополнить обменный фонд.

При этом Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в США заявили о превращении Зеленского в «простого идиота».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами