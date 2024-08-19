В РФ прокомментировали готовность Индии передавать послания между Путиным и Зеленским

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины. Его слова приводит «Лента.ру».

«Ради Бога. Индия, конечно, может передать сообщение», — заявил он.

Чепа напомнил, что у России с Индией налажены дипломатические отношения.

«Поэтому они по линии дипотношений могут передать любую информацию», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Индия согласилась передавать сообщения между президентами Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев 23 августа в попытке сбалансировать отношения между Вашингтоном и Москвой.

Ранее в Госдуме назвали возможную цель визита Моди на Украину.