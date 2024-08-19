Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека

Израиль полностью разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом заявила РИА Новости заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.

Она рассказала, что Израиль не разрешил агентству, следящим за соблюдением и защитой прав человека, вновь открыть свой офис на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, израильская сторона не дает доступа его сотрудникам в сектор Газа.

По ее словам, запросы УВКПЧ на получение визы больше не получают ответа, добиться ее получения могут лишь некоторые сотрудники организации в качестве гуманитарных работников.

«У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали», — заключила Ал-Нашиф.

В ноябре прошлого года в ООН сообщали, что Израиль запретил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку совершить визит в страну.

В июле 2024 года израильские власти опубликовали имена 108 предполагаемых террористов ХАМАС, которых спонсировало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). После этого агентство начало расследование.

Ранее хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена.