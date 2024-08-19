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Bloomberg: премьер Индии не хочет быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским

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AP

Индия согласилась передавать сообщения между президентами Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев 23 августа в попытке сбалансировать отношения с Вашингтоном и Москвой. При этом, по словам источников агентства, он исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта. Индийский премьер пробудет в Киеве всего несколько часов из-за «проблем безопасности», — говорится в статье.

Нежелание Моди стать посредником в прекращении конфликта отчасти объясняется зависимостью Индии от России в плане дешевой нефти и оружия. Кроме того, Нью-Дели воздержался от критики Москвы после начала военной операции и увеличил закупки российской нефти до рекордных уровней, говорится в статье.

С точки зрения украинской стороны, президенту Украины важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе, при этом источники считают, что во время их встречи вряд ли будут сделаны важные заявления, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в разработке.

19 августа офис президента республики сообщил, что Зеленский и Моди обсудят двустороннее сотрудничество.

Ранее в Госдуме назвали возможную цель визита Моди на Украину.

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