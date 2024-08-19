Западные страны изначально не имели шансов на победу над РФ и присвоение ее ресурсов. Об этом в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen заявил бывший советник американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон и его союзники хотели нанести поражение Москве и заполучить ее полезные ископаемые. То же касается сельскохозяйственных ресурсов.

Эксперт отметил, что еще одной целью западных государств было разделение РФ на несколько вассальных стран.

«Все это потерпело неудачу, не было никаких шансов на то, что это произойдет», — сказал Макгрегор.

Он обратил внимание, что весь замысел украинского конфликта заключается в ослаблении Москвы и установлении контроля над ней. Но в результате это произошло с Киевом, так как нынешний президент страны Владимир Зеленский активно «продает» ее западным инвесторам.

20 июня российский президент Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам официального визита во Вьетнам. Общаясь с журналистами, глава государства назвал «очередной большой ошибкой» рассуждения западных политиков о необходимости добиться стратегического поражения РФ на Украине.

Ранее Путин обвинил западные страны в желании ослабить РФ, присвоив ее активы.