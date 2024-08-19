Лавров: заявления о привлечении РФ к группам после Бюргенштока делаются «от лукавого»

Заявления о привлечении российской стороны к участию в рабочих группах после саммита по Украине в Швейцарии делаются «от лукавого», для Москвы данный процесс неприемлем. Об этом для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, фрагмент его комментария опубликовал ведущий Павел Зарубин.

«Кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать — это все от лукавого, — заявил дипломат.

По его словам, речь идет о неприемлемом для России бюргенштокском процессе, который имеет единственную цель: продвигать ультиматум под названием «формула Зеленского».

До этого Лавров заявил, что сообщения о скрытых контактах, которые, якобы, осуществляют Россия и Украина при посредничестве Катара и Турции, — это не более чем слухи.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом.

Ранее политолог допустил начало переговоров по Украине после выборов в США.