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В Курской области пройдет досрочное голосование на выборах губернатора

В Курской области организуют досрочное голосование на выборах губернатора

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

С 28 августа в Курской области начнется досрочное голосование на выборах губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

В публикации отмечается, что досрочное голосование по выборам губернатора Курской области и совмещенных с ними выборах пройдет в период с 28 августа по 5 сентября. Такое решение принято «в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации».

Проголосовать досрочно можно будет как на избирательных участках, так и на дому.

При этом основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

«Территориальные избирательные комиссии определят места, даты, время проведения досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки», — сообщили в избиркоме.

С 12 мая 2024 года обязанности губернатора Курской области временно исполняет Алексей Смирнов. Это случилось после того, как губернатор Роман Старовойт стал министром транспорта в новом правительстве России.

Ранее Путин пожелал врио губернатора Тульской области успехов на выборах.

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