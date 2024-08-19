Западные государства уже подыскали преемника украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и ищут способы избавиться от него, потому что он «больше не полезный идиот — он теперь просто идиот», заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность», — сказал американец, не уточнив, при этом, кого именно Запад выбрал в качестве замены украинскому президенту.

Он добавил, что из-за решения руководства Украины начать операцию в Курской области ВС РФ могут в течение ближайших месяцев установить полный контроль над территорией Донецкой народной республики.

13 августа Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По данным СВР, нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей, менее дискуссионной фигуры в качестве преемника Зеленского рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее в Госдуме оценили возможную замену Зеленского Аваковым.