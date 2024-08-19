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Захарова рассказала, в каком случае против сотрудников западных СМИ заводят уголовные дела

Захарова: западные СМИ скрывают преступления Киева в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, к нарушителям будут приняты меры. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в отношении целого ряда представителей иностранных СМИ, нарушивших установленную процедуру попадания на территорию России, уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы.

По мнению Захаровой, репортажи западных СМИ из Курской области направлены на «выгораживание преступлений Киева, манипуляцию общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ».

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, где сообщила, что ее журналисты и фотограф побывали в городе Суджа Курской области вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Ранее Захарова сравнила итальянские СМИ с гитлеровской газетой.

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