Лавров назвал слухами сообщения о тайных контактах РФ и Украины

Сообщения о скрытых контактах, которые якобы осуществляют Россия и Украина при посредничестве Катара и Турции, — это не более чем слухи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Слухами глава МИД назвал как сообщения о якобы подготовке переговоров по энергообъектам, в которых посредником должен был выступить Катар, так и новости о возможной встрече по обеспечению свободы мореплавания в Черном море при посредничестве Турции.

По словам Лаврова, подобные информационные вбросы — это попытка развить итоги швейцарского саммита по Украине, который продвигает «формулу Зеленского», неприемлемую для России.

17 августа издание Washington Post сообщило, что атака на Курскую область якобы сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Отмечалось, что предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах якобы должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты на два месяца.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.