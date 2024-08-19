Лавров заявил, что Армения саботирует договоренности с Азербайджаном

Россия не понимает, почему Армения саботирует договоренности по коммуникациям через Сюникский район страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам, его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Он отметил, что в ходе пресс-конференции президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, наверняка, упомянут, какие дали оценки нынешнему состоянию отношений между Баку и Ереваном.

Российская сторона выступает за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций, подчеркнул Лавров.

«К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Н.В. Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», — сказал глава российского МИД.

Он добавил, что заложенная в рамках трехсторонних встреч и документов основа сохраняет актуальность в полной мере.

19 августа Путин во время беседы с Алиевым заявил, что расскажет Пашиняну о результатах переговоров с азербайджанским лидером.

Ранее Армения допустила продолжение работы Минской группы ОБСЕ.