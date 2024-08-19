Путин и Алиев посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Отмечается, что во время визита в собор Путин подарил священнослужителям икону «Преображение Господне».

Православные христиане в России отмечают 19 августа Преображение Господне, или Яблочный спас. Праздник является одним из 12 главных в православном церковном календаре.

До этого стало известно меню на приеме в честь Путина в Баку. Во дворце «Гюлистан» на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева подавали «Кутабы», «Ляванги» из баклажанов, козленка в тандыре и жареную речную форель с картофелем.

Также в меню присутствовала черная икра, салат из жареных баклажанов, жареная «дюшбара»,традиционный холодный суп «айранаши», долма из листьев фисташкового дерева и виноградных листьев, национальные сладости.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.