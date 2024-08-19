Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является создание «буферной зоны». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Создание буферной зоны на территории — наша операция в Курской области», — сказал он.

Он также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений украинским военным.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли за время атаки на Курскую область более трех тысяч солдат. Помимо живой силы, российские военные уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

Американское издание The Hill написало, что вторжение ВСУ в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, которая знаменует собой отход от дипломатии. В материале отмечается, что атака на российский регион – «это безрассудный гамбит, больше похожий на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля», поскольку ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта.

Ранее в США указали на большие потери в элитных войсках ВСУ под Курском.