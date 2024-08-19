Лавров считает, что Украина не напала бы на Курскую область без разрешения США

Президент Владимир Зеленский не решился бы дать команду начать наступление на Курскую область, если бы США не поручили это сделать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который опубликован в его Telegram-канале.

«Никогда бы Зеленский не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», — сказал Лавров, комментируя заявление западных стран по поводу нападения на Курскую область.

По его мнению, Вашингтон также стоит за взрывами «Северных потоков». Для России и непредвзятых наблюдателей картина предельно ясна, добавил глава российского МИД.

До этого газета WSJ писала, что Белый дом не хочет, чтобы его считали причастным к атаке ВСУ на российскую территорию. В материале подчеркивается, что Вашингтон не делится с Украиной разведданными относительно целей на территории России.

Британский журнал The Economist со ссылкой на неназванный источник писал, что западные страны якобы узнали об операции ВСУ в Курской области лишь непосредственного перед ее осуществлением. По данным журналистов, главком Александр Сырский скрыл от Запада план вторжения, поскольку в прошлом две операции были сорваны после того, как о них узнали союзники Украины.

Ранее в Совфеде высказались о словах Зеленского о буферной зоне в Курской области.