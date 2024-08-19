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В Грузии обвинили США в финансировании антигосударственных проектов

Вице-премьер Грузии Цулукиани: США финансируют антигосударственные проекты

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Depositphotos

Национальный фонд демократии США «финансирует антигосударственные проекты» в Грузии. Об этом заявила вице-премьер республики Теа Цулукиани. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы продолжим задавать легитимные вопросы, почему поступающие из-за рубежа средства направляются на такие исследования и проекты, которые не нужны для развития страны и уже много лет создают опасность стабильности Грузии», — сказала зампред правительства.

По ее словам, Национальным фондом демократии профинансированы ложные исследования. В частности, речь о том, что «якобы [почетный председатель правящей «Грузинской мечты», бывший премьер-министр Грузии] Бидзина Иванишвили ведет какую-то активность в России».

Цулукиани подчеркнула, что «Иванишвили был, есть и будет гарантом стабильности и мира в Грузии».

В начале августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламентские выборы в Грузии, которые планируется провести в стране 26 октября текущего года, будут проходить в условиях беспрецедентного внешнего вмешательства.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что США планируют добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны. По мнению политика, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию.

Ранее основатель «Грузинской мечты» отказался встретиться с сенаторами из США.

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