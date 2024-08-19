Раскрыты три главные темы переговоров Путина и Алиева

В своих переговорах президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев затронули главные темы международной политической повестки. В том числе они обсудили энергетическую сферу, отметил в беседе с 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Эксперт напомнил, что «Газпром» отошел от газового рынка Европы, из-за чего его поставки в другие страны стали минимальны. Заполнит открывшуюся нишу Азербайджан, так как он сейчас сильно нуждается в нем с учетом развития промышленной отрасли.

«Вот пусть он больше отправляет в Европу, а Россия будет замещать газ для азербайджанских нужд», — убежден политолог.

Второй важной темой беседы лидеров стран он назвал Каспийский регион, подчеркнув, что используют его ресурсы для стабилизации экономики преимущественно Россия и Азербайджан.

И к третьей темой переговоров Станкевич назвал трансевразийскую логистику, напомним, что сегодня на Кавказ приходится перекресток двух крупнейших маршрутов – с востока на запад и севера на юг. Для России этот узел имеет особое значение, и сейчас там уже ведутся интенсивные работы, подчеркнул эксперт.

Однако это еще не все – в ближайшее время, по словам Станкевича, страны обсудят роль России как гаранта на переговорах между Арменией и Азербайджаном. По мнению специалиста, вскоре всего гарантом станет именно Россия. Помимо этого, Азербайджан в ходе переговоров может вновь подтвердить готовность вступить в БРИКС – до этого такое намерение уже озвучивалось.

Напомним, Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом накануне вечером. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, по итогам которых заявил, помимо прочего, что Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета.

Ранее Путин сообщил о готовности России участвовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.