Путин предложил Алиеву посетить Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за теплый прием в Баку и пригласил посетить Москву в удобное для него время. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В их совместном заявлении говорится, что сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Переговоры Путина и Алиева начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. Далее в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами.

Они обсуждали актуальные международные темы, особое внимание было уделено наращиванию взаимной торговли между Азербайджаном и Россией.

Президенты высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и в рамках многосторонних объединений. Они также выразили намерение объединить усилия в подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

До этого Путин заявил, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с азербайджанским лидером после визита в Баку.

Ранее посол Азербайджана оценил глубину противоречий в отношениях страны с Россией.