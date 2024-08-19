В Совфеде резко высказались о словах Зеленского о буферной зоне в Курской области

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания буферной зоны на территории Курской области выдумкой, за которую его страна заплатит большую цену. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Все это выдумка Зеленского, за которую Украина заплатит большую цену, прежде всего, жизнями своих военных <…> Киевский режим не может создать никакую буферную зону, потому что интенсивно теряет территории в зоне проведения спецоперации», — заявил парламентарий.

Высказывания о якобы создании буферной зоны в российском регионе необходимы Зеленскому, чтобы показать, что он является «великим руководителем великого государства», считает Цеков.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники утверждала, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории РФ и пополнить обменный фонд.

Ранее в Совфеде назвали большой ошибкой решение Зеленского вторгнуться в Россию.