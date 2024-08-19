Конгрессмен из США допустил, что скоро Иран объявит о наличии ядерного оружия

Иран может объявить о наличии у него ядерного оружия уже к концу 2024 года, заявил глава комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Существует вероятность, что <…> Иран может <…> объявить себя государством, обладающим ядерным оружием, к концу текущего года», — сказал конгрессмен.

Он добавил, что на это указывают имеющиеся в распоряжении Вашингтона данные.

По словам законодателя, появление у Тегерана ядерного оружия может привести к серьезной эскалации конфликта с американским руководством. Тернер подчеркнул, что США пытались избежать такого развития события в течение многих лет.

18 августа телеканал Fox News со ссылкой на экспертов также допустил, что в скором времени Иран официально заявит о наличии у него ядерного оружия. Как сказал вице-президент по исследованиям внешней и оборонной политики в The Heritage Foundation Джеймс Карафано, на месте Тегерана он бы сделал подобное объявление уже сейчас. Причина заключается в том, что нынешний президент США Джо Байден не смог бы предпринять никаких ответных шагов.

Ранее в иранском парламенте предположили, что у Тегерана появилось ядерное оружие.