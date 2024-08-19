Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен из США допустил, что скоро Иран объявит о наличии ядерного оружия

Майк Тернер: Иран может заявить о получении ядерного оружия до конца 2024 года

close
100%
Shutterstock

Иран может объявить о наличии у него ядерного оружия уже к концу 2024 года, заявил глава комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Существует вероятность, что <…> Иран может <…> объявить себя государством, обладающим ядерным оружием, к концу текущего года», — сказал конгрессмен.

Он добавил, что на это указывают имеющиеся в распоряжении Вашингтона данные.

По словам законодателя, появление у Тегерана ядерного оружия может привести к серьезной эскалации конфликта с американским руководством. Тернер подчеркнул, что США пытались избежать такого развития события в течение многих лет.

18 августа телеканал Fox News со ссылкой на экспертов также допустил, что в скором времени Иран официально заявит о наличии у него ядерного оружия. Как сказал вице-президент по исследованиям внешней и оборонной политики в The Heritage Foundation Джеймс Карафано, на месте Тегерана он бы сделал подобное объявление уже сейчас. Причина заключается в том, что нынешний президент США Джо Байден не смог бы предпринять никаких ответных шагов.

Ранее в иранском парламенте предположили, что у Тегерана появилось ядерное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами