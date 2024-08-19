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Вице-премьер Новак рассказал о возможных совместных проектах России и Азербайджана

Новак: Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

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Александр Астафьев/РИА Новости

Россия и Азербайджан рассматривают возможности реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе. Об этом RT сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Есть ряд проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации», — отметил он.

Новак отметил, что Россия и Азербайджан имеют «давние связи в газовой и нефтегазовой сферах.

«Проект известный, как Шах-Дениз, где наша российская компания «Лукойл» имеет почти 20%, вложила большой объем инвестиций. У нас есть проекты, которые касаются поставок нефти, нефтепродуктов», — пояснил премьер.

18 августа азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что в отношениях между Россией и Азербайджаном отсутствуют глубокие противоречия и наблюдается активное сотрудничество в разных сферах.

16 августа стало известно, что объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,57 млрд.

Ранее сообщалось, что США планируют создать торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход России и Китая.

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