Путин расскажет Пашиняну об итогах визита в Баку

Президент России Владимир Путин расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым после визита в Баку. Об этом Путин заявил во время беседы с Алиевым в узком составе, передает «Интерфакс».

«Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь и с премьером Пашиняном, расскажу о результатах наших переговоров», — сказал российский президент, отметив, что Москва готова участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе «в той части, в которой это востребовано сторонами».

Путин подчеркнул, что уже затрагивал эту тему с Алиевым накануне.

Он добавил, что если можно сделать что-то для подписания мирного соглашения, то российская сторона была бы рада этому.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. 19 августа в резиденции «Загульба» начались переговоры президентов двух стран в узком составе. В начале переговоров российский лидер поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о встрече.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии.