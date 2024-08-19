Россия готова участвовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Россия готова участвовать в демилитаризации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает ТАСС.

По словам Путина, Россия была бы рада оказать помощь в подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, «довести дело до делимитации и демаркации границы», а также «разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике».

Глава российского государства отметил, что знает о нацеленности Азербайджана на завершение всех процедур и стремлении к полному урегулированию конфликта.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе — населенном преимущественно армянами регионе республики, чья принадлежность оспаривалась с 1991 года.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в МИД Армении оценили будущее отношений Еревана и Баку.