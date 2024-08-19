Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил благодарность Алиеву за внимание к русскому языку

Путин поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку в Азербайджане

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

РФ благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где он изучается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время госвизита, передает ТАСС.

«Благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что в Азербайджане действуют «300 школ с русским языком», а также «филиалы ведущих высших учебных заведений» России.

18 августа Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом.

19 августа он встретился с лидером Азербайджана в узком составе в резиденции «Загульба» в 40 км от Баку на берегу Каспийского моря.

В начале переговоров Путин поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что Россия «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами