Путин выразил благодарность Алиеву за внимание к русскому языку

РФ благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где он изучается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время госвизита, передает ТАСС.

«Благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что в Азербайджане действуют «300 школ с русским языком», а также «филиалы ведущих высших учебных заведений» России.

18 августа Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом.

19 августа он встретился с лидером Азербайджана в узком составе в резиденции «Загульба» в 40 км от Баку на берегу Каспийского моря.

В начале переговоров Путин поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что Россия «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.