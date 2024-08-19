В Баку начались переговоры Путина и Алиева

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в узком составе начались в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Встреча проходит в резиденции «Загульба» в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря.

В начале переговоров президент РФ поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что Россия «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Алиев сообщил, что обсудил с Путиным двусторонние и региональные вопросы.

«Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном», — добавил лидер Азербайджана.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. В этот же день посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы завершил дипмиссию в Москве после 18,5 года работы.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.