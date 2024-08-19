В Госдуме объяснили удары ВСУ по мостам в Курской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что ВСУ целенаправленно уничтожают мосты в Курской области, чтобы помешать ВС РФ выполнить задачу по ликвидации вторгшейся на российскую территорию группировки. Его слова приводит «Лента.ру».

Депутат подчеркнул, что у России есть необходимые силы и средства, чтобы «провести демилитаризацию и денацификацию Украины». Действия ВСУ в Курской области он назвал актом военной агрессии.

Красов считает, что украинские войска исчерпали свой потенциал на территории российского региона, и теперь сосредотачиваются на том, чтобы противостоять действиям ВС РФ.

«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — указал парламентарий.

16 августа советник исполняющего обязанности губернатора Курской области Роман Алехин заявил, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства. В связи с этим часть сел района оказалась отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

В ночь на 19 августа ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области, разбив три пролета.

Ранее в Совфеде назвали большой ошибкой решение Зеленского вторгнуться в Россию.