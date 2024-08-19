Путин примет премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Президент РФ Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяном, прибывающим с визитом в Россию 20–22 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

По приглашению премьер-министра Михаила Мишустина Ли Цян приезжает в Россию на 29-ю регулярную встречу руководителей правительств двух стран. Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».

В пресс-службе отметили, что Ли Цян также будет принят президентом РФ Владимиром Путиным.

В июне премьер госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком. О причинах не сообщалось.

В прошлый раз Путин и Ли Цян встречались в Пекине в мае во время государственного визита российского президента в КНР. Тогда Путин пригласил китайского премьера посетить Москву.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.