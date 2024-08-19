Блинкен рассказал о «последнем шансе» на мир на Ближнем Востоке

Текущие переговоры между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС являются «возможно, последней» возможностью добиться освобождения заложников и прекратить огонь на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в еврейское государство, сообщает РИА Новости.

«Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября, и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня», — заявил Блинкен.

По его словам, для участников переговоров пришло время перестать искать поводы для их прекращения.

До этого сообщалось, что США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС предложение по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Дохе. Отмечается, что переговоры были серьезными и конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

15 августа в Дохе стартовал новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече.

Ранее Байден сделал заявление об урегулировании в Газе.