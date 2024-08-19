Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, которая знаменует собой отход от дипломатии. Об этом пишет The Hill.

В материале отмечается, что атака на российский регион – «это безрассудный гамбит, больше похожий на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля», поскольку ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта.

«Хотя вторжение попало в заголовки и нанесло России определенный психологический ущерб, такие поверхностные победы мало что меняют в фундаментальной динамике конфликта. Россия, несмотря на свои неудачи, остается грозной военной державой с огромным арсеналом и ядерным сдерживающим фактором», — говорится в тексте.

Авторы считают, что техника и солдаты ВСУ, участвующие во вторжении, – пустая трата ресурсов и стратегический просчет.

«Решение Зеленского рискнуть и сделать ставку на рекламный трюк с высокими ставками является трагической ошибкой, которая может иметь далеко идущие последствия», — подчеркивает издание.

До этого Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения Украины в Курскую область создание буферной зоны на территории России. Зеленский также призвал Запад ускорить поставки военной помощи ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на усилившееся давление со стороны ВС РФ в Донбассе.