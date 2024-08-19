В МИД предупредили о последствиях попыток Польши сбивать российские ракеты над Украиной

Россия даст конкретный и адекватный ответ, если Польша предпримет попытки перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Дипломат подчеркнул, что если Варшава «поддастся авантюрному порыву» и решится перехватывать ракеты, то реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».

«Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима», — заявил Тяпкин.

Он также отметил, что Россия не ведет переговоров с другими странами по этому поводу, поскольку позиция Москвы «хорошо известна и Варшаве, и НАТО».

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Как отметил Сикорский, в соглашении Киева и Варшавы по безопасности говорится, что польская сторона изучит соответствующий шаг.

Ранее Зеленский посетовал на страх Запада сбивать российские ракеты над Украиной.