В США начинает работу съезд Демократической партии

19 августа в Чикаго после слухов о происшедшем «дворцовом перевороте» в Демократической партии США начнет работу национальный съезд демократов. Об этом сообщает РИА Новости.

На съезде должен быть окончательно решен вопрос об участии в президентских выборах в качестве официального кандидата от Демократической партии вице-президента США Камалы Харрис.

Месяц назад действующий президент страны Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. В материале отмечается, что до сих пор неясно, что именно заставило главу государства пойти на этот шаг. Было ли решение Байдена добровольным, или он поддался давлению соратников из руководства Демпартии, готовившихся совершить «дворцовый переворот», применив 25-ю поправку конституции США и насильственно отстранив президента от власти?

РИА Новости отмечает, что насильственное смещение Байдена грозило демократам сильнейшим репутационным ударом незадолго до выборов. С другой стороны, продолжая участвовать в предвыборной кампании, действующий президент ставил под удар демократов, так как при таком развитии событий перспектива потерять Белый дом являлась весьма очевидной.

До этого Харрис заявила, что является «темной лошадкой» в предвыборной гонке.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.