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Посол Азербайджана заявил о будущей встрече Путина и Алиева

Посол Азербайджана: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог в Баку

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Баку обещает быть очень насыщенным в плане двустороннего диалога. Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне взаимодействия, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС.

«Как уже объявлено, 18-19 августа Баку собирается принимать президента России Владимира Путина. Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия», – подчеркнул дипломат.

Накануне состоялся неформальный ужин Путина с Алиевым и его женой Мехрибан. Он прошел в домашней резиденции президента Азербайджана. Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин вручил цветы первой леди республики.

До этого российский лидер прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. На понедельник, 19 августа, у президентов запланированы переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание ряда документов и встреча с журналистами.

Ранее Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС.

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