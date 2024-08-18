Колумбия перестанет поставлять уголь в Израиль

Колумбийское правительство приняло решение о запрете поставок каменного угля в Израиль. Об этом сообщает телеканал Caracol.

Решение было оформлено постановлением министерства торговли, промышленности и туризма республики. В соответствии с ним, начиная с 22 августа, Колумбия прекратит экспорт угля в Израиль. Причиной запрета названы преступления, которые израильские власти совершают в отношении мирного палестинского населения.

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя принятое решение, заявил, что с помощью поставлявшегося колумбийского угля Израиль производил бомбы, которые затем применял против палестинских детей.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии Густаво Петро в антисемитизме после его заявления о прекращении дипломатических связей с еврейским государством из-за событий в секторе Газа.

Ранее президент Колумбии объявил о разрыве отношений с Израилем.