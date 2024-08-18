Начался неформальный ужин Путина и Алиева

Неформальный ужин лидера РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции президента Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин вручил цветы первой леди Азербайджана.

До этого Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. На понедельник у президентов запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых планируется подписание ряда документов и встреча со СМИ. Первой пройдет церемония официальной встречи лидера РФ с президентом Ильхамом Алиевым, которая пройдет в его загородной резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря.

18 августа посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы завершил дипмиссию в Москве после 18,5 года работы. Он заявил, хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.