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Вэнс назвал приоритет внешней политики Трампа

Вэнс: противодействие Китаю станет приоритетом внешней политики Трампа

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Ahn Young-joon/AP

Противодействие Китаю будет приоритетным направлением внешней политики Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Дональд Трамп и я намерены сфокусироваться на восстановлении американского производства, на возвращении рабочих мест из Китая, чтобы не позволить ему выстроить свой средний класс за счет нашего», — сказал он.

Он добавил, что если США справятся с этим, то смогут «успешнее противостоять Китаю на протяжении следующих 50 лет».

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал улучшить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них должен был представлять нынешний президент США Джо Байден. Однако после того, как он в июне провалил дебаты с Трампом, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост. Кандидатом в президенты от республиканской партии выдвинут Трамп.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.

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