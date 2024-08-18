Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз обязан прекратить всякую помощь Украине, если окажется, что она причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, если окажется, что Киев причастен к подрывам, то это необходимо трактовать как акт агрессии против Евросоюза.

Он добавил, что версия о том, что группа из шести украинцев устроила диверсию на газопроводах без какой-либо иностранной поддержки, «кажется неправдоподобной».

До этого стало известно, что Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице ФРГ из-за появления информации о причастности Киева к диверсиям на «Северных потоках».

Соответствующее заявление сделано на фоне недавнего расследования западных СМИ о непосредственной причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как написала американская газета The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва.

Ранее немецкий политолог назвал «фальшивкой» расследование диверсии на «Северных потоках».