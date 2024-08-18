Разговаривать с украинским нацистским режимом, создающим угрозы ядерной безопасности, не о чем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли - бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения», — заявила она.

По словам Захаровой, Запад обязан побудить киевские власти отказаться от атак на российские территории, терактов против критической инфраструктуры РФ.

Захарова также отметила, что у Украины неоднократно была возможность перейти к мирным переговорам, но они сами от них отказывались.

18 августа МИД РФ призвал международные организации — ООН и МАГАТЭ — осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России.

17 августа Захарова обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.

Ранее в МИД РФ заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Украины.