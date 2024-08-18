Харрис обогнала Трампа по популярности перед съездом Демпартии США

Кандидат в президенты США от Демократической партии США Камала Харрис опережает своего конкурента Дональда Трампа по популярности за неделю до национального съезда Демократической партии США. Это следует из опроса, Ipsos для телеканала ABC и газеты The Washington Post.

Согласно исследованию, Харрис заручилась поддержкой 49% зарегистрированных избирателей США, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных. Еще 5% заявили, что поддержат другого кандидата в президенты.

Отмечается, что соответствующий опрос, проведенный в прошлом месяце показывал одинаковый рейтинг у кандидатов на пост главы государства на уровне 46%.

До этого опрос показал, что американцы считают, что кандидат на пост президента США Камала Харрис имеет преимущество перед Дональдом Трампом в таких качествах, как честность и дисциплинированность, хотя в вопросах экономики и миграции предпочитают ее конкурента.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.