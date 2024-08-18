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Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину

Лукашенко: ввод войск НАТО на Украину может спровоцировать третью мировую войну

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Markus Schreiber/AP

Ввод войск НАТО на территорию Украины может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил глава республики, сейчас западные государства отправляют на Украину оружие и наемников. При этом он с российским лидером Владимиром Путиным не исключают, что в будущем в боевых действиях будут напрямую участвовать солдаты из стран — членов Североатлантического альянса.

«Операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины, а еще лучше — со стороны руководителей Польши захватить Белоруссию, эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было — это их мечта», — добавил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что подобное развитие событий приведет к новой мировой войне. Тогда резко возрастет риск применения сторонами тактического, и стратегического ядерного оружия.

«Они (западные государства. — «Газета.Ru») же это тоже понимают, и мы это понимает. Поэтому надо сесть за стол переговоров», — резюмировал глава республики.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что мир оказался на пороге глобальной войны.

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