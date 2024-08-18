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Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине

Лукашенко: Зеленский де-факто принимает решения на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

На Украине фактически принимает решения Зеленский, в том числе по атаке на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Знаете, можно говорить о том, что Зеленский нелегитимный. Де-юре к нему есть вопросы о легитимности, де-факто он принимает решения, и эти решения исполняются», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что президент Украины принял решение осуществить «безумство в направлении Курска», и армия страны его исполняет.

Лукашенко согласился с позицией России, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины, исходя из Конституции, истек.

До этого президент Белоруссии заявил, что Киеву и Москве нужно начать переговоры для завершения конфликта. Иначе, по его словам, эскалация закончится уничтожением Украины. При этом ее власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах, отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии помиловал 30 политзаключенных.

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