Лукашенко заявил, что Украина повышает ставки в конфликте с РФ

С помощью вторжения в Курскую область украинские власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я согласен с (президентом РФ Владимиром) Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. <...> Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры?» — задался риторическим вопросом глава Белоруссии.

По мнению Лукашенко, повышать ставки в такой ситуации бессмысленно, поскольку переговорный процесс это стимулировать не будет. Он также заявил, что в то время как на Украине мужчины бегут от мобилизации, Россия еще не начала «по-настоящему воевать».

В том же интервью Лукашенко призвал Украину как можно скорее сесть за стол переговоров. По словам белорусского лидера, диалог необходимо начать до завершения острой фазы конфликта, иначе эскалация закончится уничтожением Украины, заключил он.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Белоруссия помогает РФ снарядами.