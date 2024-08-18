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Лукашенко предлагал Путину пошить костюм из белорусского льна

Лукашенко рассказал, что предлагал Путину пошить костюм из белорусского льна

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», что предлагал сшить для российского президента Владимира Путина льняной костюм из белорусских тканей.

Лукашенко рассказал, что носит белорусские костюмы, сшитые в ателье, «что и раньше, коммунисты здесь шили», и отметил, что пропагандирует белорусский лен.

«Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: «Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна». Он засмеялся», — рассказал глава Белоруссии.

Также Лукашенко рассказал, что Москве не стоит ждать проблем от Минска, так как белорусы всегда были надежными людьми. Кроме того, он добавил, что белорусы никогда бы не позволили «стрелять в спину» россиянам.

До этого Лукашенко сообщил, что Российская Федерация должна ввести свои войска в Белоруссию, если республика подвергнется агрессии со стороны третьих стран.

Ранее Союзное государство РФ и Белоруссии назвали эталоном честного сотрудничества.

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