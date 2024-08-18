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Захарова отреагировала на информацию о якобы тайных переговорах Москвы и Киева

Захарова: между Москвой и Киевом нет и не было контактов по вопросу безопасности

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что между Россией и Украиной не было никаких контактов по предотвращению ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры. Так она прокомментировала публикацию The Washington Post о том, что атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре, сообщают «Ведомости».

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что угрозу Запорожской и Курской АЭС создают исключительно действия ВСУ при пособничестве стран Запада. ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам на территории Украины.

«Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», — указала дипломат.

Газета The Washington Post писала, что пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты на два месяца. Последние переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоялись в июле 2022 года.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.

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