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МИД КНДР дал оценку наступлению ВСУ в Курской области

МИД КНДР: Украину в Курской области ждет повторение судьбы гитлеровцев

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Виталий Аньков/РИА Новости

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на территории Курской области ждет повторение результатов Курской битвы во время Великой Отечественной войны. Заявление приводит ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Мы нисколько не сомневаемся, что смелая российская армия и народ нанесет агрессорам удар железным военным кулаком и добьется своих целей до конца», — говорится в сообщении.

Дипломат отметил, что российская армия повторит подвиг советской армии, переломившей 80 лет назад ход войны и разбившей немецкие войска.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел КНДР осуждает атаку ВСУ на территорию Курской области, считает это агрессией, а также выражает уверенность в скором разгроме Украины. Пхеньян считает вторжение в российский регион признаком агонии и попыткой сохранить военную помощь от стран Запада, подчеркнули в МИД Северной Кореи.

Ранее в Совфеде раскрыли, как «принудить» Украину к миру.

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