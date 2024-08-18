В Венгрии пояснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами по программе «Национальная карта» не угрожает безопасности Шенгена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку», — пояснил венгерский политик.

Он добавил, что все заявления об обратном, которые делали его коллеги из Северной Европы и Балтии, являются чистой ложью. Сийярто уточнил, что другие политики в Европе «ослеплены провоенностью».

До этого редактор журнала Spectator Лукас Дегутис писал, что решение Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы россиянам встревожило Запад.

9 июля венгерское правительство опубликовало перечень стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. В число этих стран вошли Россия и Белоруссия.

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