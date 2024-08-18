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Лукашенко призвал Россию не ждать проблем от Белоруссии

Лукашенко заявил, что Россия может не опасаться проблем от Белоруссии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Москве не стоит ждать проблем от Минска, так как белорусы всегда были надежными людьми. Об этом в ходе интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать», — сказал глава республики.

Также он добавил, что белорусы никогда бы не позволили «стрелять в спину» россиянам.

15 августа Лукашенко сообщил, что Россия должна ввести свои войска в Белоруссию, если республика подвергнется агрессии со стороны третьих стран. По словам президента, у Минска и Москвы есть договор, по которому в случае нападения белорусы примут на себя первый удар, но дальше их будут подстраховывать россияне.

В июне российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии продолжает активно развиваться и крепнуть во всех областях. Как сказал дипломат, сейчас Москва и Минск занимаются углублением интеграционных процессов и повышением эффективности сотрудничества в социальной и экономической сферах.

Ранее Союзное государство РФ и Белоруссии назвали эталоном честного сотрудничества.

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