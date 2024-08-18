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Путин и Алиев обсудят урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Путин и Алиев на встрече в Баку обсудят азербайджано-армянское урегулирование

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время визита российского лидера в Баку обсудят азербайджано-армянское урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовительные материалы к встрече.

«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности — по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — сказано в тексте.

Также отмечается, что Москва готова продолжать оказывать содействие по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. В пресс-службе Кремля отмечали, что во время переговоров главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Ранее Алиев заявил о стремлении Азербайджана и Армении к миру на Южном Кавказе.

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