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Лукашенко рассказал, почему Белоруссия помогает РФ снарядами

Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами, потому что они союзники

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что республика помогает России поставками снарядов, так как государства являются союзниками.

«Нас ... украинцы упрекают: «Вы помогаете России». А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева. — «Газета.Ru») поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет», — поделился Лукашенко.

До этого Лукашенко говорил, что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле, то есть с достигнутых там договоренностей. По его словам, это будет подходящей базой для обсуждения дальнейших вопросов по урегулированию военного конфликта. Лукашенко призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров и «закончить эту драчку».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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